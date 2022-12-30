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00:40, 30 декабря 2022Спорт

В ФИФА высказались о смерти Пеле

Глава ФИФА Джанни Инфантино назвал умершего Пеле уникальным и бессмертным
Пеле

Пеле. Фото: Sergio Moraes / Reuters

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о смерти трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле. Его слова приводятся на сайте организации.

«Для всех, кто любит красивую игру, это день, которого мы никогда не хотели. День, когда мы потеряли Пеле», — заявил глава ФИФА. Инфантино назвал Пеле уникальным и бессмертным, а также отметил, что наследие бразильца нельзя описать словами.

82-летний Пеле скончался 29 декабря. Врачи клиники имени Альберта Эйнштейна, где находился бывший футболист, назвали причиной смерти отказ внутренних органов на фоне прогрессирующего рака.

Пеле — трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии. В 1999 году Международный олимпийский комитет признал бразильца спортсменом века.

Дарья Коршунова
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