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18:33, 30 декабря 2022Мир

В Финляндии назвали сроки вступления страны в НАТО

Глава Минобороны Финляндии заявила, что страна вступит в НАТО до саммита альянса в июле

Фото: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva / Reuters

Финляндия вступит в НАТО к Вильнюсскому саммиту альянса, который состоится 11-12 июля 2023 года. Такие сроки назвала глава Минобороны страны Антти Кайкконен, передает Yle Uutiset.

«Мы соответствуем критериям членства в НАТО и привержены меморандуму о взаимопонимании, подписанному Финляндией, Швецией и Турцией на саммите в Мадриде. Думаю, есть веские основания полагать, что к саммиту НАТО в Вильнюсе Финляндия станет членом НАТО», — заявила министр.

В последние месяцы Швеция и Финляндия готовятся к вступлению в состав альянса. Его генсек Йенс Столтенберг считает, что процесс завершится к 2023 году, однако пока Венгрия и Турция не одобрили заявку на присоединение стран к блоку.

Власти Польши уверяют, что договорились с венгерскими коллегами. Анкара, в свою очередь, требует выполнения ряда условий, в том числе выдачи тех, кого она считает курдскими террористами, и отмены ряда санкций.

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Анжелика Бережная
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