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17:27, 30 декабря 2022Силовые структуры

В Москве 10-летняя школьница обвинила отчима в изнасиловании

В Южном Бутово четвероклассница рассказала матери об изнасиловании отчимом

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве 10-летняя школьница обвинила своего 41-летнего отчима в изнасиловании. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, ЧП произошло в столичном районе Южное Бутово. Ученица четвертого класса рассказала матери, что несколько дней назад мужчина совратил ее и надругался. После этого мать ребенка обратилась в правоохранительные органы. Силовики задержали работающего в Москве таксистом мужчину и доставили всех троих в отдел для разбирательства.

20 октября сообщалось, что в Новосибирске 16-летняя местная жительница выпрыгнула из окна, спасаясь от отчима-мигранта. По словам девушки, мужчина совершал над ней развратные действия сексуального характера и угрожал убить ее.

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Владимир Седов
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