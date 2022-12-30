Огромный соломенный козел устоял против вандалов и поджигателей

The Local: огромный соломенный козел из города Евле устоял против вандалов и поджигателей

Огромный соломенный козел из шведского города Евле, то и дело поджигаемый вандалами, в этом году остался цел. Об этом сообщает издание The Local.

25 декабря официальный аккаунт евльского козла в Twitter объявил об успехе. «Я устоял. С Рождеством!» — гласило сообщение.

Козла строят каждый год за несколько недель до Рождества. За 56 лет существования этой традиции ему удалось устоять меньше 20 раз. Последний пожар произошел год назад. Поджигателем оказался 40-летний мужчина, приехавший из шведского города Кальмар. Позднее его приговорили к лишению свободы на шесть месяцев и оштрафовали на 109 тысяч крон (около 750 тысяч рублей).

В этом году 13-метровое соломенное сооружение впервые возвели не на замковой площади Евле, как обычно, а на эспланаде ратуши. Предполагалось, что это упростит его охрану.

Большинство соломенных козлов, построенных в Евле в прошлые годы, погибли по вине вандалов. Первый евльский козел, сооруженный в 1966 году, сгорел в новогоднюю ночь. Городские власти поставили ограду, но в 1969 году козла снова подожгли. Следующий козел запылал всего через шесть часов после постройки.

В 1971 году спонсоры строительства устали от поджогов и решили свернуть проект, но его возродили школьники из гимназии Vasaskolan. Они возвели соломенного козла несколько меньшего размера, но его тут же сломали вандалы.

Козла, построенного в 1973 году, похитили, в 1975-м евльский козел рухнул, в 1976-м был уничтожен в результате столкновения с автомобилем, в 1978-м его разрушили злоумышленники. Нового козла, которого начали возводить через год, огонь уничтожил еще во время строительства. Ему тут же построили замену, но вандалы разгромили и ее.

В 1983 году очередному евльскому козлу сломали ноги. В 1998 году сооружение сгорело дотла, несмотря на сильнейший буран. В 2000 году вредители подожгли, а потом сбросили в реку Малого козла гимназии Vasaskolan.

В 2005 году евльского козла атаковали злоумышленники, переодетые Санта-Клаусом и пряничным человечком, однако их атаку удалось отбить. В 2009 году в Евле построили трех соломенных козлов. В итоге устоял только один, другой сгорел, а третьего воры погрузили на грузовик и увезли в неизвестном направлении.

В 2010 году злоумышленник пытался подкупить охрану, чтобы поднять евльского козла при помощи вертолета и перенести в Стокгольм. Кража была предотвращена.

В 2019 году от поджога пострадал Малый козел, возведенный клубом естественных наук при гимназии Vasaskolan. Пламя удалось потушить до того, как сгорел весь козел. Злоумышленника задержали.