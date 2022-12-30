Жесткая посадка прогулочного вертолета обернулась туристам лечением в больнице

В США четырех туристов доставили в больницу после жесткой посадки прогулочного вертолета

В США пилот и шесть пассажиров прогулочного вертолета получили ранения после жесткой посадки воздушного судна в аэропорту Невады. Об этом пишет New York Daily.

Инцидент произошел во вторник, 27 декабря. Небольшой вертолет, выполнивший 25-минутный прогулочный полет для туристов над Гранд-Каньоном, пошел на посадку в муниципальном аэропорту Боулдер-Сити, штат Невада. Жесткое приземление обернулось пилоту и шести пассажирам различными травмами.

В полиции заявили, что ни одна из травм не угрожала жизни, однако четыре человека были доставлены в ближайшие больницы для осмотра и лечения.

Федеральное управление гражданской авиации США в настоящее время расследует причины происшествия.

Ранее в декабре двукратный олимпийский чемпион по бегу кениец Дэвид Рудиша попал в авиакатастрофу на юге Каджиадо (Кения) и чудом выжил. Отмечалось, что Рудиша летел с другими пассажирами на небольшом самолете над территорией заповедника, когда у воздушного судна внезапно заглох двигатель.