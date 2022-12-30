Психолог дала совет отказавшейся от секса после смерти родителей паре

Психолог объяснила исчезновение секса у похоронившей родителей пары разным подходом к горю

Разным подходом к переживанию горя объяснила исчезновение секса у похоронившей родителей пары психолог, сексолог Памела Стивенсон. Совет отказавшимся от секса после смерти старших членов семьи партнерам она дала в колонке для The Guardian.

По словам обратившейся к сексологу женщины, она состоит в отношениях со своим партнером уже семь лет. В течение последних двух лет трое из четверых их родителей умерли или услышали от врачей смертельный диагноз. После этого, уточнила женщина, секс в ее отношениях стал крайне редким, хотя в паре осталась душевная близость. «Мне кажется, секс — это катарсический способ справиться со стрессом, способ показать близость, но он отказывается от интима», — пожаловалась она.

Стивенсон объяснила, что горе действительно может негативно повлиять на сексуальность человека. «Утрата может обернуться депрессией, а она, в свою очередь, угнетать интерес или способность к сексу. К сожалению, у вас с партнером разные сексуальные реакции, сопровождающие проработку потери. Признайте, что у вас разное восприятие горя и, если возможно, обсудите это друг с другом», — порекомендовала она. Эксперт отметила, что в подобном разговоре может помочь психотерапевт, специализирующийся на утратах.

Ранее эксперт по отношениям и сексолог Трейси Кокс назвала способы вывести интимную жизнь на новый уровень. По ее словам, сделать секс ярче помогут фантазии о других людях во время полового контакта и обсуждение желаний и потребностей друг друга.