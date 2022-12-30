В Красноярске пройдет «Рождественский полумарафон»

В Красноярске пройдет легкоатлетический забег «Рождественский полумарафон»

В Красноярске на острове Отдыха 7 января пройдет легкоатлетический забег «Рождественский полумарафон». Среди участников проведут конкурс на лучший костюм. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства спорта.

Желающие могут зарегистрироваться до конца дня 5 января. Однако регистрация может закрыться раньше, если будет достигнут лимит в 600 человек. 200 бегунов в возрасте от 12 лет и старше примут участие в забеге на дистанции 5250 метров, а 400 человек старше 16 лет — на дистанции 21,1 километра.

Победителей и призеров наградят грамотами, медалями и призами. Все финишировавшие получат медали. За лучший новогодний костюм троим атлетам вручат подарочные сертификаты.

В октябре в Уфе прошел костюмированный забег в честь Хеллоуина. Первым 120 финишировавшим бегунам полагались медали в форме печенья. Тематический забег в столице Башкирии проводился уже второй год подряд — участие было бесплатным, но требовался костюм.