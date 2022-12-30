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07:23, 30 декабря 2022Спорт

Медведева объяснила завершение карьеры

Фигуристка Евгения Медведева объяснила завершение карьеры желанием позаботиться о здоровье
Евгения Медведева

Евгения Медведева. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева объяснила, почему приняла решение о завершении карьеры. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Я выбрала свой путь. Выиграла почти все, что хотела выиграть. Объективно взглянула на себя со стороны — оценила, могу ли я или не могу с точки зрения физических возможностей», — заявила фигуристка. Медведева отметила, что сейчас желает позаботиться о своем здоровье и реализовать себя более творчески.

Ранее Медведева рассказала, что не планирует возвращаться на турниры. «Я продолжаю кататься, прыгать, но планов выходить на турниры нет. Я по-другому радую зрителя — выступаю в шоу и в спектаклях, веду мастер-классы», — поделилась спортсменка, добавив, что могла бы продолжить выступления, если бы хотела.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она объявила, что фактически завершила карьеру.

Дарья Коршунова
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