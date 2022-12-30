Названо место захоронения Эдуарда Артемьева

Композитора Эдуарда Артемьева похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве

Названо место захоронения советского и российского композитора Эдуарда Артемьева, скончавшегося накануне в возрасте 85 лет. Об этом сообщил оргсекретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин, передает РИА Новости.

Музыканта похоронят в пятницу, 31 декабря, на Ваганьковском кладбище в Москве. Ранее в Союзе кинематографистов заявили, что прощание с артистом состоится в этот же день в храме Вознесения на Никитской улице.

Эдуард Артемьев умер 29 декабря в возрасте 85 лет. 9 декабря его госпитализировали с коронавирусом. У него было поражено 30 процентов легких. Состояние композитора осложнялось хроническими заболеваниями.

Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким скончавшегося композитора и назвал его наследие историческим.