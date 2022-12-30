Российские ракеты получат отечественные головки самонаведения

Минобороны захотело оснастить авиаракеты российской матричной головкой самонаведения

Российские авиационные ракеты захотели оснастить первой матричной инфракрасной головкой самонаведения (ГСН) отечественного производства. Главное управление инновационного развития Минобороны России планирует по результатам эксперимента установить ее на боеприпасы при модернизации. Об этом замминистра обороны России генерал армии Павел Попов рассказал в интервью газете «Красная звезда».

«В октябре 2022 года в городе Ахтубинске главным управлением совместно с главным командованием ВКС проведен военно-технический эксперимент по проверке базовых алгоритмов первой отечественной матричной инфракрасной головки самонаведения для оснащения авиационных управляемых ракет "воздух-воздух" малой дальности», — сказал он.

По словам Попова, по результатам эксперимента доказана эффективность ГСН и спланированы мероприятия по использованию результатов разработки при модернизации существующих ракет и создании перспективных боеприпасов.

В сентябре гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов сообщил, что в России испытали образцы управляемой ракеты малой дальности Х-МД-Э для беспилотников.

В том же месяце генеральный конструктор Научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» Валерий Кашин писал, что авиационную ракету «Изделие 305» класса «воздух-поверхность» приняли на вооружение.