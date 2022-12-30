Помощник Рейгана раскрыл ложь НАТО Украине

American Spectator: США и союзники по НАТО лгали Украине о готовности заступиться за нее

Запад обманывал Украину, обещая ей членство в НАТО, поскольку члены альянса не готовы пожертвовать ради этой цели своей безопасностью. Об этом заявил бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в статье для American Spectator.

«Причина, по которой США и их союзники по НАТО, по сути лгали Украине — обещая членство, но так и не выполнив обещание в течение предыдущих 14 лет, — заключается в том, что никто не был готов начать войну за Украину», — написал он.

По мнению Бандоу, Вашингтон заинтересован в том, чтобы помочь Украине в противостоянии с Россией, но нет никаких гарантий, что США вступят в прямой военный конфликт с РФ. Он обратил внимание на то, что на протяжении большей части своей истории Украина контролировалась Москвой либо будучи частью Российской империи, либо республикой Советского Союза, и ни один американский политик не беспокоился по этому поводу.

«Ни у одного члена НАТО просто нет веской причины рисковать жизнями, богатством и будущим своего народа. Это не изменилось с нынешним конфликтом», — утверждает Бандоу. По его мнению, Вашингтон всегда должен ставить интересы американского народа на первое место. А это означает, что нужно избегать войны с ядерной державой, подчеркнул он.

Ранее в Британии раскритиковали президента США Джо Байдена за поощрение вступления Украины в НАТО. По мнению колумниста The Spectator Роберта Сервиса, вывод американских войск из Афганистана укрепил уверенность Москвы в том, что Америка больше не способна защищать свои геополитические интересы.