Россиянам объяснили условия получения ОСАГО за полцены

Страховой Дом ВСК: компенсация половины стоимости ОСАГО положена на машины для инвалидов

Законодательство предусматривает компенсация половины стоимости полиса ОСАГО для транспортных средств, которые были выделены соцзащитой для инвалидов или их законных представителей по медицинским показаниям. Об этом агентству «Прайм» рассказали в пресс-службе Страхового Дома ВСК.

Уточняется, что сначала необходимо оплатить полную стоимость полиса, после чего половина от потраченной суммы вернется из Пенсионного фонда (ПФР) в виде компенсации. Льгота предоставляется только на один автомобиль, при это в договоре ОСАГО должны быть указаны сам инвалид или его законный представитель, а также еще не более двух водителей.

Для оформления льготы необходимо обратиться в ПФР, указала профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Ахвледиани. К заявлению потребуется приложить пакет документов. Однако, добавила эксперт, существует возможность получить компенсацию в беззаявительном порядке при соблюдении ряда условий. В частности, полис должен быть оформлен после 1 января 2022 года.

Ранее президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев предупредил, что в следующем году водителей без ОСАГО начнут штрафовать по камерам. По его словам, союз неоднократно предлагал запустить проверку полисов через камеры, однако прежде все ограничивалось экспериментами и пилотными проектами.