Россиянам объяснили условия получения ОСАГО за полцены

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04:25, 30 декабря 2022Россия

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Страховой Дом ВСК: компенсация половины стоимости ОСАГО положена на машины для инвалидов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Законодательство предусматривает компенсация половины стоимости полиса ОСАГО для транспортных средств, которые были выделены соцзащитой для инвалидов или их законных представителей по медицинским показаниям. Об этом агентству «Прайм» рассказали в пресс-службе Страхового Дома ВСК.

Уточняется, что сначала необходимо оплатить полную стоимость полиса, после чего половина от потраченной суммы вернется из Пенсионного фонда (ПФР) в виде компенсации. Льгота предоставляется только на один автомобиль, при это в договоре ОСАГО должны быть указаны сам инвалид или его законный представитель, а также еще не более двух водителей.

Для оформления льготы необходимо обратиться в ПФР, указала профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Ахвледиани. К заявлению потребуется приложить пакет документов. Однако, добавила эксперт, существует возможность получить компенсацию в беззаявительном порядке при соблюдении ряда условий. В частности, полис должен быть оформлен после 1 января 2022 года.

Ранее президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев предупредил, что в следующем году водителей без ОСАГО начнут штрафовать по камерам. По его словам, союз неоднократно предлагал запустить проверку полисов через камеры, однако прежде все ограничивалось экспериментами и пилотными проектами.

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Варвара Кузьмина
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