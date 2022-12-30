Военкор предположил сценарий окончания спецоперации

Военный корреспондент Стешин считает, что СВО закончится к осени 2023 года

Военный корреспондент Дмитрий Стешин предположил, что российская специальная военная операция (СВО) может завершиться к осени 2023 года. Сценарием окончания спецоперации на Украине репортер поделился в интервью KP.RU.

Военкор считает, что окончание спецоперации будет военно-политическим. По его мнению, в сложившейся ситуации нет ни военного, ни чисто политического решения. «Все русскоязычные области, населенные людьми, говорящими на русском, должны стать освобожденными Россией территориями», — заключил Стешин.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что говорить о сроках окончания СВО некорректно, так как она изначально не подгонялась ни под какие даты.

В начале декабря Кремль оценивал сроки окончания СВО словами «это может быть и завтра». Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, спецоперация может закончиться в любой момент, если на то будет политическая воля Украины. Президент республики Владимир Зеленский допустил, что конфликт в стране может завершиться в 2023 году.