В России оценили возможность переговоров с Украиной

Дмитрий Полянский выразил надежду на возобновление контактов с украинскими коллегами в ООН

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе аудиоконференции в своем Telegram-канале оценил возможность переговоров между Москвой и Киевом.

По его словам, сотрудники постпредства Украины в ООН не контактируют с российскими коллегами по указанию главы украинской миссии Сергея Кислицы.

Полянский сообщил, что были попытки повести консультации, закрытые заседания, где могла бы участвовать украинская сторона. «Но потом они сами поняли, что эти консультации ничем не будут отличаться от обычного заседания — там будет такая же истерика господина Кислицы. Какой смысл тогда терять время на это», — отметил он.

По его словам, Киевом не используется канал для диалога с Москвой. «Но это их выбор. И я надеюсь, что ситуация через какое-то время изменится, потому что говорить все равно придется рано или поздно. Лучше раньше, чем позже», — сказал он.

Ранее офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша прокомментировал предложение Киева провести мирный саммит. Так, он отказался быть посредником переговоров без согласия обеих сторон — России и Украины. «Как генеральный секретарь много раз говорил в прошлом, он может выступать посредником только в том случае, если все стороны хотят, чтобы он был посредником», — сообщили в секретариате генсека.

