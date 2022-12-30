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21:49, 30 декабря 2022Россия

В ДНР назвали число погибших за год мирных жителей

Аппарат омбудсмена ДНР заявил, что за год в регионе погибли более тысячи мирных жителей

Фото: Alexander Rekun / Global Look Press

Аппарат омбудсмена Донецкой народной республики (ДНР) назвал число мирных жителей, погибших и пострадавших в регионе за 2022 год. Об этом говорится в Telegram-канале омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.

По данным ведомства, в период с 1 января по 28 декабря 2022 года в регионе погиб 1091 мирный житель, еще 3533 человек были ранены.

Ранее в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили о гибели 21 ребенка в Луганской народной республике (ЛНР) с начала СВО. По данным центра, число раненых под обстрелами детей к 16 декабря выросло до 29.

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Марина Совина
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