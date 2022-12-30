Минфин США выпустил инструкцию о потолке цен на российскую нефть

Минфин США выпустил инструкцию о применении потолка цен на российскую нефть

Министерство финансов США опубликовало инструкцию о применении потолка цен на нефтепродукты из России, передает РИА Новости.

Отмечается, что ведомство освободит от ценовых ограничений нефтепродукты, которые получены глубокой переработкой за пределами России. Однако простое смешивание к этой процедуре не относится, подчеркнули в ведомстве.

При этом министерство не определило, каким именно должен быть потолок на нефтепродукты. Ввести его планируется в феврале следующего года.

Ранее Минфин США разъяснил действие потолка цен на нефтепродукты. В ведомстве указали, что потолок цен не затронет нефтепродукты, доставленные до 1 апреля 2023 года.