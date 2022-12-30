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23:49, 30 декабря 2022Силовые структуры

Теракт предотвратили в Энергодаре

Рогов: теракт предотвратили в Энергодаре, взрывчатку нашли заложенной в автомобиль

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Сотрудники правоохранительных органов предотвратили теракт в Энергодаре. По информации члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, взрывчатка была заложена в автомобиль. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, поступила оперативная информация о заминированном большим количеством взрывчатки автомобиле. Эта информация подтвердилась.

Брошенную машину обнаружили на парковке в Энергодаре. Силовики приняли решение взорвать автомобиль на месте, поскольку перевозить его было опасно.

Ранее стало известно, что ФСБ ликвидировала на границе четырех диверсантов с Украины, пытавшихся проникнуть на территорию Брянской области. По данным спецслужбы, были уничтожены четыре диверсанта, вооруженные немецкими пистолетами-пулеметами SIG Sauer и четырьмя самодельными взрывными устройствами мощностью примерно 40 килограммов в тротиловом эквиваленте.

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Марина Совина
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