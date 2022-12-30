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21:29, 30 декабря 2022Мир

Украину призвали вернуться в добрососедские отношения с Россией

Дмитрий Полянский призвал Украину вернуться в состояние дружественного соседа России
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Jeenah Moon / Reuters

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал Украину вернуться в добрососедские отношения с Россией. Об этом он заявил в ходе аудиоконференции в своем Telegram-канале.

На вопрос о том, каким дипломат видит будущее Украины, он ответил, что это будет зависеть от граждан страны. «В любом случае, я ни разу не слышал, чтобы кто-то из наших руководителей в числе целей специальной военной операции говорил, что мы не заинтересованы в украинской государственности, что мы не заинтересованы в том, чтобы Украина сохранялась», — подчеркнул он.

По его мнению, западные оппоненты пытаются представить российскую позицию таким образом, что якобы целью спецоперации является уничтожение Украины, борьба с украинским языком и ее русификация.

«Украина должна вернуться в состояние нашего дружественного соседа, от которого нам не исходит никакая угроза», — сказал он. Он уточнил, что речь идет, как о военной угрозе, так и об угрозе, которая исходит от нарушения прав россиян и тех, кто говорит на русском языке. «Эта угроза исходит и от глорификации нацистских преступников, продвижения неонацистских установок», — добавил он.

Ранее офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша прокомментировал предложение Киева провести мирный саммит. Так, он отказался быть посредником переговоров без согласия обеих сторон — России и Украины. «Как генеральный секретарь много раз говорил в прошлом, он может выступать посредником только в том случае, если все стороны хотят, чтобы он был посредником», — сообщили в секретариате генсека.

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Марина Совина
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