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19:30, 30 декабря 2022Россия

Россиянин закидал шарами для боулинга отвергших его девушек и попал на видео

В Кемеровской области мужчина закидал девушек шарами для боулинга из-за отказа знакомиться

В Новокузнецке Кемеровской области мужчина напал на группу девушек, которые отвергли его предложение познакомиться. Кадры инцидента публикует «Инцидент Новокузнецк» в социальной сети «ВКонтакте».

На выложенных в группе кадрах с камер наблюдения видно, что потасовка произошла прямо возле дорожек. Разъяренный отказом девушек мужчина начинает кидаться в компанию сначала шарами для боулинга, а затем — стаканами и другими попавшими под руку предметами.

В подписи к видео отмечается, что россиянин был пьян и ни разу не попал в своих жертв. Вскоре после начала погрома его задержали. Был ли мужчина арестован и какое наказание может ждать его за нападение, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе полиция разбирается в обстоятельствах расправы над двумя девушками в местном баре. Там бывший заключенный изрезал ножом знакомую и девушку-бармена.

Марк Леонов
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