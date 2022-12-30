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09:01, 30 декабря 2022Экономика

Объяснена «странность» инфляции в России

ЦМАКП объяснил «странность» инфляции в России увеличением теневых расчетов

Фото: Silas Stein / Globallookpress.com

В России есть признаки развития сектора теневых расчетов — наличными или прямыми переводами от покупателя продавцу. Об этом пишет руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов в статье «Тринадцать тезисов об экономике». Он считает, что это скрытый механизм, снижающий проинфляционный эффект.

Росту теневых расчетов могло поспособствовать усиление налогового и финансового контроля со стороны властей. Белоусов объясняет, что в последнее время в экономике сложилось «странное сочетание» одновременного увеличения ликвидной компоненты денежной массы (суммы наличных денег и счетов «до востребования»), скорости их оборота и при этом низких темпов инфляции.

«Наиболее очевидный из таких скрытых антиинфляционных факторов — расширение сферы расчетов, обслуживаемых наличными деньгами и платежными карточками (в интересах ухода от автоматизированного налогового учета), поглощающее инфляционный эффект расширения ликвидной денежной массы», — отмечает экономист.

Ранее помощник президента Владимира Путина Максим Орешкин увидел позитивный импульс для экономики России в росте денежной массы, отметив, что с начала года она увеличилась на 13 триллионов рублей,

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Платон Щукин
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