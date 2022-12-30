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12:29, 30 декабря 2022Силовые структуры

В освобожденном Мариуполе обнаружили более трех тысяч тел гражданских

СКР: в Мариуполе обнаружили свыше трех тысяч убитых украинскими военными гражданских

Фото: Pavel Klimov / Reuters

После освобождения российскими силами Мариуполя на территории города было обнаружено свыше трех тысяч тел гражданских. Об этом в пятницу, 30 декабря, «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, мирные жители не смогли вовремя покинуть город и, перемещаясь в поисках пропитания, становились жертвами украинских военных. Люди погибли от разных видов вооружения. Так, в апреле 2022 года на оставленных Вооруженными силами Украины (ВСУ) позициях были обнаружены тела 51 жителя.

«После полного освобождения и обследования города их количество составило более трех тысяч», — рассказали в СКР.

Ранее 30 декабря сообщалось, что в СК завели дело в отношении главкома ВСУ Валерия Залужного из-за военных преступлений в Мариуполе.

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Азамат Асланов
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