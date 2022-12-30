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03:06, 30 декабря 2022Интернет и СМИ

Россиян предостерегли об опасной схеме взлома аккаунта в Telegram

Профессор Терелянский: мошенники могут писать в Telegram с фейкового профиля «Уведомления»

Фото: Christian Wiediger / Unsplash

Профессор РЭУ имени Г.В. Плеханова Павел Терелянский рассказал, что мошенники могут писать пользователям Telegram от имени фейкового профиля «Уведомления». Этим он поделился с агентством «Прайм».

Эксперт напомнил о существовании «открытого кода», позволяющего проанализировать программу мессенджера и вмешаться в нее. В частности, отметил Терелянский, злоумышленники могут отключить функцию проверки пароля. В таком случае пользователю приходит уведомление о попытке взлома вместе с ссылкой, которая якобы поможет защитить учетную запись. После того, как жертва по ней переходит, доступ к аккаунту оказывается потерян, предостерег специалист.

Он пояснил, что распознать сомнительные уведомления можно по их статусу. Так, подчеркнул Терелянский, настоящие уведомления Telegram отправляет из профиля с плашкой «Служебные уведомления», а в статусе фейкового профиля будет указано, что пользователь был в сети недавно.

Ранее россиян предупредили об угрозе слежки за пользователями Telegram и WhatsApp. Уточнялось, что хакеры написали скрипт в Telegram, который позволяет определять точное местоположение людей.

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Варвара Кузьмина
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