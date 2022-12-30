Названы главные выгодополучатели от скидок на российскую нефть

Замглавы ИЭФ Белогорьев: основную выгоду от дисконта на российскую нефть получают трейдеры

Основную выгоду от дисконта на российскую нефть, возникшего в результате западных санкций, получают международные трейдеры, а не покупатели. Выгодополучателей от сложившейся на рынке ситуации назвал заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев, передает РИА Новости.

«Существенная часть дисконта на российскую нефть (то есть скидки на нее к цене Brent) складывается именно из сверхприбыли трейдеров. Меньше всего в этом дисконте выгоды самих покупателей», — уверен он.

Замглавы ИЭФ добавил, что основная проблема нефтекомпаний России — не в потолке цен, а в «непомерно возросших аппетитах перекупщиков нефти», а также в «невероятных ставках фрахта».

В октябре первый вице-премьер России Андрей Белоусов отметил, что дисконт на российскую нефть доходит до 20–30 долларов за баррель.

В декабре вице-премьер Александр Новак сказал, что дисконт на Urals по отношению к Brent вскоре должен снизиться, на процесс повлияет стабилизация цепочек поставок. Ранее Минфин сообщал, что средняя стоимость Urals с 15 ноября по 14 декабря составила 57,49 доллара за баррель, что на 19 процентов ниже, чем месяцем ранее.