На Украине захотели «перекрыть кислород» России в производстве ракет

Глава МИД Украины Кулеба призвал «перекрыть кислород» России в производстве ракет и дронов

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал «перекрыть кислород» России, чтобы подорвать производство ракет и дронов. Об этом он заявил в интервью «РБК-Украина».

«Надо прежде всего валить оборонный комплекс России, ее военную машину, а в ней цель номер один — ракетно-дроновая индустрия. Надо перекрыть им [России] кислород, чтобы они не могли производить ракеты, не могли наладить массовое производство ударных дронов», — рассказал Кулеба.

Ранее украинский министр назвал Россию «орком», а также выступил с призывом «запихнуть» россиян в границы и закрыть на замок. По словам министра, «фокус номер один» — любые санкции и шаги, усиливающие ограничительные меры против Москвы.

22 декабря военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что российские беспилотные летательные аппараты можно экспериментально объединить в единую сеть за полгода. Как он утверждает, данный шаг позволит командованию видеть ситуацию на поле боя. В стране есть возможности для создания подобных систем, добавил Кнутов. Также президент России Владимир Путин заявил, что беспилотники необходимо активно развивать в вооруженных силах.