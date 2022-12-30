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16:20, 30 декабря 2022Россия

Летчик Ярошенко рассказал о желании отправиться в зону СВО

Летчик Ярошенко заявил, что хочет отправиться в зону проведения спецоперации

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Российский летчик Константин Ярошенко, освобожденный из заключения в США, рассказал в беседе с News.ru, что желает отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Я бы хотел и планирую посетить Краснолиманский район, где в селе Дробышево находится могила моего деда — красноармейца, офицера, который отдал жизнь в борьбе с фашизмом», — заявил он.

По словам летчика, он даже готов отправиться в бой, но жена не поддерживает его идею, потому что Ярошенко был в разлуке с семьей больше 10 лет.

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Ранее также освобожденный из американской тюрьмы в результате обмена россиянин Виктор Бут заявил, что принял бы участие в спецоперации при наличии соответствующих возможностей. Он отметил, что обязательно пошел бы добровольцем, будь у него навыки.

Летчика Ярошенко задержали в Либерии 28 мая 2010 года по обвинению в организации контрабанды наркотиков. Его доставили в США, где в 2011 году признали виновным и приговорили к 20 годам лишения свободы. Из них россиянин провел в заключении 12 лет. 27 апреля 2022 года Ярошенко обменяли на американца Тревора Рида.

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Алина Гончарова
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