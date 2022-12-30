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19:35, 30 декабря 2022Силовые структуры

Задушившая трех детей россиянка рассказала о ритуалах по изгнанию бесов

На Урале задушившая трех детей мать рассказала о ритуалах по изгнанию бесов
Анастасия Петрова

Анастасия Петрова. Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Задушившая трех детей жительница Урала рассказала о ритуалах по изгнанию бесов накануне убийства. Об этом пишет РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, женщина стала затворницей после рождения дочери и в течение пяти месяцев не выходила на улицу. Тогда же мать начала проводить церемонии по изгнанию демонов, чтобы «очистить детей от скверны». На допросе россиянка призналась, что супруг заставлял ее принимать психотропные препараты и постоянно молиться.

Также для изгнания бесов муж и жена регулярно избивали друг друга.

27 декабря во время допроса россиянка призналась в содеянном и раскрыла подробности преступления. «Сначала убила дочку, потом десятилетнего сына. А старшего пришлось уговаривать. Долго с ним разговаривала. В итоге он согласился и не сопротивлялся», — рассказала женщина следователям.

Муж обвиняемой накануне убийства уехал «очищаться от бесов».

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Елизавета Новикова
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