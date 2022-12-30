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12:48, 30 декабря 2022Ценности

Захарова раскрыла главное блюдо своего новогоднего стола

Официальный представитель МИД России Захарова назвала оливье любимым новогодним блюдом

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскрыла главное блюдо своего новогоднего стола. На эту тему она высказалась в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН).

Дипломат назвала оливье салатом, без которого она не может представить праздничный стол в своем доме. Захарова подчеркнула, что готовить любимое блюдо будет самостоятельно.

Госслужащая добавила, что отмечать Новый год собирается в кругу близких людей. «Дома с семьей в ее расширенном составе», — сообщила она.

Ранее в декабре россияне раскрыли среднюю стоимость своего новогоднего стола. Большинство (37 процентов) респондентов ответили, что планируют потратить на праздничные блюда от 2,5 до 5 тысяч рублей. При этом 31 процент постараются уложиться ровно в 2,5 тысячи рублей, 12 процентов — в 5-7,5 тысячи рублей, а 8 процентов — в 7,5-10 тысяч.

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Екатерина Ештокина
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