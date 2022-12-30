Россию и Китай назвали главными покупателями золота

WCG: спрос на золото со стороны центральных банков стал рекордным за 55 лет

Спрос на золото со стороны центральных банков стал рекордным за 55 лет — с 1967 года. Они закупили 673 тонны золота, в том числе в третьем квартале — почти 400 тонн, пишет Financial Times со ссылкой на Всемирный совет по золоту (WCG).

Эксперты считают, что главными покупателями стали Россия и Китай, а официальными лидерами в третьем квартале названы Турция (31 тонна) и Узбекистан (26 тонн). Рост спроса на драгоценный металл связан с желанием стран диверсифицировать резервы, отказавшись от доллара, отмечает издание.

FT напоминает, что в 1967 году европейские центробанки закупили огромные объемы золота в США, что привело к увеличению цен на драгметалл и краху Лондонского золотого пула резервов. Также это ускорило падение Бреттон-Вудской системы, которая привязывала стоимость доллара к драгоценному металлу.

Ранее стало известно, что Минфин исключит евро, фунты стерлингов и иены из валютной структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ) России. В китайской валюте можно будет размещать до 80 процентов фонда, в золоте — до 40 процентов.