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09:35, 31 декабря 2022Россия

Три человека погибли при пожаре в Оренбургской области

Трое мужчин погибли при пожаре в жилом доме в Оренбургской области

Фото: ГУ МЧС России по Оренбургской области

Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Оренбургской области. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Возгорание произошло в трехквартирном жилом доме в селе Краснополье Переволоцкого района. Спасатели получили сообщение 0:35. В МЧС рассказали, что жильцы квартир № 2 и № 3 самостоятельно покинули помещение. В квартире № 1 были обнаружены тела трех погибших мужчин, их личности устанавливаются.

Пожар тушили 27 человек и 11 единиц техники, причины возгорания пока не известны.

29 декабря стало известно о гибели троих детей при пожаре в частном доме в Иркутской области. Когда спасатели прибыли на место, двухэтажное здание было полностью охвачено огнем. До их прибытия из дома самостоятельно эвакуировались женщина с ребенком.

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Алина Гончарова
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