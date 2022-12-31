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19:36, 31 декабря 2022Забота о себе

Терапевт запретил россиянам лечить простуду популярным народным методом

Терапевт Андреев предупредил о пагубном влиянии алкоголя на самочувствие при простуде

Фото: Shane / Unsplash

Алкоголь оказывает пагубное влияние на самочувствие при простуде, предупредил врач-терапевт, эндокринолог Александр Андреев. Об опасности популярного «бабушкиного» метода лечения болезней он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Андреева, самые распространенные рекомендации народной медицины — сбивание температуры водкой с перцем и снятие боли и воспаления в горле при помощи горячего пива. Однако врач запретил россиянам лечить простуду данными способами.

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Терапевт объяснил, что спиртные напитки токсичны для организма, и для их выведения ему приходится задействовать дополнительные ресурсы, которые могли бы быть направлены на борьбу с заболеванием. Кроме того, алкоголь оказывает токсичный эффект на печень, из-за чего ее работоспособность снижается. «Между тем, именно этот орган наравне с иммунной системой занимается подавлением активности вирусов и бактерий. Таким образом, даже незначительная порция алкоголя неизбежно замедлит процесс выздоровления», — подчеркнул Андреев.

Помимо этого, спиртные напитки в сочетании с повышенной температурой могут оказать сильную нагрузку на сердце, из-за чего есть риск появления выраженной тахикардии и аритмии — нарушения частоты и ритма сердечных сокращений. Причем речь идет об алкоголе любой крепости — полезного для здоровья варианта данных напитков не существует, подытожил терапевт.

Ранее сомнолог Эльвира Тарасова перечислила простые способы проснуться бодрым и свежим после новогодней ночи. В частности, чтобы избежать последствий невоздержанности в новогоднюю ночь, надо пить только один вид алкоголя и не смешивать его со сладкими соками, уверена она.

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Наталья Обрядина
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