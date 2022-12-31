Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:04, 31 декабря 2022Забота о себе

Названы способы проснуться бодрым и свежим после новогодней ночи

Сомнолог Тарасова: проснуться бодрым после застолья можно, если пить один вид алкоголя

Фото: Unsplash

Чтобы избежать последствий невоздержанности в новогоднюю ночь, надо пить только один вид алкоголя и не смешивать его со сладкими соками, уверена сомнолог Эльвира Тарасова. Некоторые другие способы проснуться после ночного застолья бодрым и свежим утром она назвала изданию «Доктор Питер».

«Не смешивайте разные виды алкоголя, есть вероятность, что “болеть” вы будете не только первого января. И не запивайте алкоголь сладкими соками. Сахар и спирт конкурируют друг с другом и точно не уживутся в вашем организме», — объяснила специалистка.

Материалы по теме:
«Высыпаться впрок — бесполезно» Сомнолог о правильном сне и снотворном
«Высыпаться впрок — бесполезно»Сомнолог о правильном сне и снотворном
6 июня 2019
Лучшее время суток Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Лучшее время сутокПочему возникает бессонница и как с ней бороться
31 мая 2019

Тарасова напомнила, что рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) одна порция крепких спиртных напитков составляет 30 граммов, а легких — не более 300 граммов. При этом за раз мужчинам можно употреблять не более четырех порций, а женщинам — не более двух, иначе велик риск провести первый день года с головной болью и похмельем.

Также сомнолог рекомендовала плотно поужинать пораньше, а Новый год встречать с легкими закусками на столе, а не с тортами, запеченным мясом и тяжелыми салатами. По ее словам, это решение поможет лучше отдохнуть и быстрее восстановиться после застолья.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Оксана Михалева подсказала россиянам способы избежать похмелья после новогоднего застолья. По ее словам, для этого необходимо во время праздничного ужина пить как можно больше воды, лучше минеральной, так как это поможет быстрее вывести алкоголь из организма.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Путин выступил с новогодним обращением на фоне военных
Путин вручил госнаграду Суровикину
Медведев озвучил девиз России уходящего года
Названы способы проснуться бодрым и свежим после новогодней ночи
В Венгрии заявили о моральном кризисе в Европарламенте
В Кремле рассказали о деталях новогоднего обращения Путина
Дома загорелись из-за падения неопознанного объекта в Волгоградской области
Около детского сада в Москве заметили лису
Стало известно о желании Роналду вернуться в «Реал»
Поздравление Путина с Новым годом записали в штабе Южного военного округа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.