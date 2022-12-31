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17:50, 31 декабря 2022Россия

Путин рассказал о стоящей на черте перед выбором России

Президент Путин заявил, что Россия должна «бороться и идти вперед»

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Россию подогнали к той черте, на которой она должна сделать выбор — «или все сдавать, или бороться». Об этом заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

«Но пока у нас есть такие люди как вы - и ребята, и девушки, которые рядом с вами, - конечно, сдавать ничего нельзя», — заявил глава государства, общаясь с военнослужащими во время посещения Южного военного округа (ЮВО). По словам президента, Россия должна бороться и идти только вперед.

Путин также подчеркнул, что вооруженная борьба — это необходимость, и без активной поддержки людей в ней не обойтись.

Завершая общение с военнослужащими, глава государства поздравил их с Новым годом и предложил выпить в честь праздника шампанского.

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Константин Лысяков
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