Россиянам перечислили изменения в жизни страны с 1 января

В России с 1 января вырастут пенсии, выплаты, стоимость водки, ЖКХ и техосмотра

В России с 1 января традиционно произойдут изменения в различных нормативных документах, а также индексация пенсий и выплат, изменение цен на ЖКХ, железнодорожные билеты и водку. Кроме того, в одну популярную страну придется оформлять шенгенскую визу, а трудовые книжки начнут выдавать в новом формате. Эти и другие изменения перечислены в материале «Ленты.ру».

Индексации пенсий и новые выплаты

В начале года в России повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 16 242 рублей в месяц и поднимут прожиточный минимум до 14 375 рублей.

Также с 1 января проиндексируют страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров — размер повышения составит 4,8 процента.

Беременные женщины и семьи с детьми до 17 лет, душевой доход которых ниже регионального прожиточного минимума, начнут получать единое пособие.

Также с Нового года вырастет максимальная сумма выплат по больничному листу. Дневной потолок составит 2 736,99 рубля, а за месяц (31 день) — 84 846,69 рубля, это касается тех граждан, стаж которых больше восьми лет.

Медицинским работникам первичного звена начнут перечислять дополнительные выплаты. Их размер составит от 4,5 до 18,5 тысячи рублей и будет зависеть от рода деятельности медработника и его должности.

Наконец, с 1 января 2023 года Фонд социального страхования (ФСС) и Пенсионный фонд России (ПФР) объединят в новую структуру, которая получила название Фонд пенсионного и соцстрахования или сокращенно Социальный Фонд России (СФР).

Водка, налоги, штрафы

С 2023 года изменятся минимальные цены на водку, бренди и коньяк. Минимальная розничная цена водки вырастет с 261 до 281 рубля за 0,5 литра, бренди — с 348 до 375 рублей, коньяка — с 480 до 517 рублей. Минимальная оптовая цена на водку с 1 января — 238 рублей за 0,5 литра против 222 рублей в 2022 году, на бренди — 304 рубля против 284 рублей, на коньяк — 419 рублей против 391 рубля.

С начала года в России вводится новый способ уплаты налогов — так называемый единый налоговый платеж (ЕНП). Теперь все налоги и платежные обязательства физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели (ИП) покрывают за один раз.

Также в 2023 году начинает действовать закон, в соответствии с которым с 10 до 20 дней увеличен период оплаты назначенных штрафов. Кроме того, отменяется 30-процентная скидка при оплате пошлин через портал «Госуслуги».

Изменения для туристов

Отмена скидки за оплату пошлин на «Госуслугах» скажется на россиянах, собирающихся за границу. С 1 января 2023 года, когда временная акция перестает действовать, гражданам придется платить за оформления загранпаспорта полную сумму — пять тысяч рублей. Ранее это было дешевле на 1,5 тысячи рублей.

Кроме того, Хорватия с 1 января 2023 года станет частью Шенгенской зоны и введет соответствующие визы для туристов.

А в Турции заявили о ведении с 1 января 2023 года нового налога на проживание для отдыхающих в стране туристов.

В свою очередь, новостью для путешествующих внутри России стало решение «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, входит в холдинг РЖД) повысить с 1 января 2023 года стоимость проезда в купе, СВ и вагонах класса «люкс» поездов дальнего следования на 8,1 процента.

Новое для автовладельцев и собственников жилья

С начала 2023 года в России подорожает процедура техосмотра автомобилей (ТО). При этом большинство регионов подняли тариф для легковых автомобилей до минимально допустимого по новым правилам уровня в 913 рублей. С декабря 2021 года техосмотр остался обязательной регулярной процедурой только для грузовиков, автобусов и такси. Владельцы легковых автомобилей должны подтвердить пройденный ТО при перерегистрации в ГИБДД машины старше четырех лет или при внесении изменений в конструкцию.

Также с начала 2023 года вступают в силу поправки, которые устанавливают новые пошлины для водителей.

И, наконец, собственники жилья с 1 января получат возможность бесплатного раскрытия информации о прописанных в нем гражданах, вне зависимости от их согласия. Ранее такие сведения можно было затребовать только при согласии жильцов и при условии, что речь идет о российских, а не иностранных гражданах или лицах без гражданства.