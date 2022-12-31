В ЛНР уничтожили чешскую гаубицу

Минобороны РФ: в ЛНР уничтожена чешская самоходная гаубица Dana

Российские войска уничтожили в районе Серебрянки в Луганской народной республике (ЛНР) чешскую самоходную гаубицу Dana, сообщает официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе Серебрянки ЛНР уничтожена самоходная гаубица Dana чешского производства», — пояснил он.

Также 31 декабря Минобороны заявило, что российские военные сбили два украинских боевых вертолета Ми-8.

Кроме того, стало известно о взятии под контроль села Дорожнянка на южно-донецком направлении в Запорожской области.