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14:12, 31 декабря 2022Россия

В ЛНР уничтожили чешскую гаубицу

Минобороны РФ: в ЛНР уничтожена чешская самоходная гаубица Dana

Фото: Czech Army

Российские войска уничтожили в районе Серебрянки в Луганской народной республике (ЛНР) чешскую самоходную гаубицу Dana, сообщает официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе Серебрянки ЛНР уничтожена самоходная гаубица Dana чешского производства», — пояснил он.

Также 31 декабря Минобороны заявило, что российские военные сбили два украинских боевых вертолета Ми-8.

Кроме того, стало известно о взятии под контроль села Дорожнянка на южно-донецком направлении в Запорожской области.

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Антон Похиляк
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