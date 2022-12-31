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14:13, 31 декабря 2022Россия

Российские войска взяли под контроль село в Запорожской области

Минобороны заявило о взятии под контроль села Дорожнянка Запорожской области

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские войска взяли под контроль село Дорожнянка на южно-донецком направлении в Запорожской области. Об этом в субботу, 31 декабря, журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате наступательных действий российских военных были уничтожены до 50 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также три боевые машины пехоты, две бронемашины и пять пикапов.

Кроме того, в районе села Каменское Запорожской области был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов противника, добавил представитель оборонного ведомства.

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 7846 единиц военной автомобильной спецтехники, 3752 орудия полевой артиллерии и минометов, 957 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7338 танков и других бронемашин, 399 зенитных ракетных комплексов, 2764 беспилотника, 355 самолетов и 198 вертолетов ВСУ.

18 декабря Конашенков сообщил, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Яковлевка в Донецкой народной республике. От также заявил, что было отбито наступление ВСУ в районе Подгорного, Клещиевки и Курдюмовки.

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Константин Лысяков
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