Минобороны заявило о взятии под контроль села Дорожнянка Запорожской области

Российские войска взяли под контроль село Дорожнянка на южно-донецком направлении в Запорожской области. Об этом в субботу, 31 декабря, журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате наступательных действий российских военных были уничтожены до 50 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также три боевые машины пехоты, две бронемашины и пять пикапов.

Кроме того, в районе села Каменское Запорожской области был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов противника, добавил представитель оборонного ведомства.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 7846 единиц военной автомобильной спецтехники, 3752 орудия полевой артиллерии и минометов, 957 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7338 танков и других бронемашин, 399 зенитных ракетных комплексов, 2764 беспилотника, 355 самолетов и 198 вертолетов ВСУ.

18 декабря Конашенков сообщил, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Яковлевка в Донецкой народной республике. От также заявил, что было отбито наступление ВСУ в районе Подгорного, Клещиевки и Курдюмовки.