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21:15, 31 декабря 2022Мир

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Фото: ЦТАК / Reuters

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом пишет агентство Рёнхап.

О запуске сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, следящий за ракетной деятельностью КНДР. Информации о дальности, высоте и скорости полета ракеты пока нет.

Предположительно, Пхеньян начал демонстрировать свою огневую мощь в ответ на испытательный запуск Сеулом твердотопливной космической ракеты на прошлой неделе, пишет агентство.

Утром 31 декабря КНДР также запустила три баллистические ракеты малой дальности в сторону Японии. Снаряды пролетели 350 километров при максимальной высоте в 100 километров, после чего упали в море вне исключительной экономической зоны Японии. Данных об ущербе морским судам после ракетных испытаний не поступало.

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Марина Совина
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