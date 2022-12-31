Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом пишет агентство Рёнхап.

О запуске сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, следящий за ракетной деятельностью КНДР. Информации о дальности, высоте и скорости полета ракеты пока нет.

Предположительно, Пхеньян начал демонстрировать свою огневую мощь в ответ на испытательный запуск Сеулом твердотопливной космической ракеты на прошлой неделе, пишет агентство.

Утром 31 декабря КНДР также запустила три баллистические ракеты малой дальности в сторону Японии. Снаряды пролетели 350 километров при максимальной высоте в 100 километров, после чего упали в море вне исключительной экономической зоны Японии. Данных об ущербе морским судам после ракетных испытаний не поступало.