Армейские корпуса ДНР и ЛНР включили в состав Вооруженных сил России

Минобороны сообщило о включении в состав ВС РФ 1-го и 2-го армейских корпусов ДНР и ЛНР

1-й Донецкий и 2-й гвардейский Луганско-Северодонецкий армейские корпуса включены в состав Вооруженных сил (ВС) России. Это следует из материалов Министерства обороны России к вручению знамен президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Также сообщается, что боевое знамя получило Донецкое высшее общевойсковое командное училище.

Ранее стало известно, что новогоднее поздравление президента России Владимира Путина было записано в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Во время своего визита глава государства пообщался с командующими, вручил знамена армейским корпусам и наградил военнослужащих.