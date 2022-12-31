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08:18, 31 декабря 2022Россия

В России ответили на заявление Олланда о Минских соглашениях

Сенатор Косачев заявил, что целостность Украины для Запада — это земли, а не люди
Константин Косачев

Константин Косачев. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Целостность Украины для Запада — это земли, а не люди, насилие, а не переговоры. Так ответил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале на заявление экс-президента Франции Франсуа Олланда о Минских соглашениях.

По мнению российского сенатора, заявления о том, что Минские соглашения были нужны только как выигрыш времени для накапливания военной мощи Киевом, свидетельствуют как минимум о двух вещах.

«Первое — для Запада целостность Украины (в отличие, скажем, от целостности Великобритании с ее Шотландией и Испании с ее Каталонией) — это именно контроль над территориями, а не общественное согласие. Это земли, а не люди. Это насилие, а не переговоры. Это — оккупация части собственной страны вопреки воле части ее граждан», — заявил Косачев.

Сенатор указал, что Россия стала единственным соавтором Минских соглашений, последовательно и честно пытавшимся выступать их гарантом. Он назвал признания Олланда и бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель «фиксацией предательства», ценой которых стала гражданская война на юго-востоке Украине, «превратившая минские соглашения в филькину грамоту».

Ранее Франсуа Олланд заявил, что Минские соглашения можно назвать попыткой дать Киеву время на усиление своей армии. Политик также считает, что «Западу была нужна передышка» после 2014-го, а геополитическая ситуация для Киева не была благоприятной.

До этого в декабре экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель признала, что Минские соглашения были заключены, чтобы дать Киеву время и возможность стать сильнее. По словам экс-канцлера, «всем участникам этих соглашений было понятно, что вооруженный конфликт на востоке Украины еще не решен».

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Марина Совина
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