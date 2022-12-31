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14:14, 31 декабря 2022Россия

Вооруженные силы России уничтожили более 50 военных ВСУ на купянском направлении

Минобороны: ВС РФ уничтожили больше 50 украинских военных на купянском направлении

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили более 50 украинских военных на купянском направлении. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, за сутки российские войска уничтожили в Харьковской области три пикапа и две бронетанковые машины. «На купянском направлении огнем артиллерии и ударами армейской авиации нанесено поражение трем ротным тактическим группам ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка, Кисловка и Новоселовское Харьковской области. Уничтожены более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа», — прокомментировал Конашенков.

Кроме того, по данным военного ведомства, российские истребители сбили два боевых вертолета Ми-8 Воздушных сил Украины в небе над Донецкой народной республикой (ДНР). Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что за сутки российские войска уничтожили более 80 бойцов противника, а также танк, четыре бронемашины и пять автомобилей на донецком направлении.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко заявил, что у находящихся на купянском направлении подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается нехватка боеприпасов.

Помимо этого, глава Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что российские войска нанесли ракетный удар по базе Вооруженных сил Украины.

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Алиса Дмитриева
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