Российские войска нанесли удар по базе ВСУ в Черниговской области

Российские войска в ночь на 31 декабря нанесли удар по базе ВСУ в Черниговской области

Российские войска нанесли ракетный удар по базе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области, заявляет Telegram-канал «Военкоры Русской весны» со ссылкой на главу Черниговской областной администрации Вячеслава Чауса.

Сообщается, что удар был нанесен в ночь на 31 декабря. По предварительной информации, это была баллистическая ракета «Искандер». Глава администрации добавил, что интенсивность обстрелов по объектам в области в последние дни выросла.

28 декабря в Минобороны РФ заявили, что российские войска уничтожили склад с вооружением и техникой ВСУ в районе Гуляйполя Запорожской области.

В мае сообщалось, что высокоточными ракетами ВКС России уничтожили два склада с украинскими боеприпасами в районе Новгород-Северский Черниговской области.