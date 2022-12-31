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07:14, 31 декабря 2022Экономика

Состояние Илона Маска резко сократилось

Bloomberg: Маск стал первым в истории человеком, потерявшим 200 миллионов долларов

Фото: Aly Song / Reuters

Один из богатейших людей планеты, глава SpaceX, Tesla и Twitter Илон Маск стал первым в истории человеком, потерявшим 200 миллиардов долларов. Об этом пишет Bloomberg.

По информации агентства, капитал 51-летнего Маска сократился до 137 миллиардов долларов после обвала акций компании Tesla. Отмечается, что состояние миллиардера достигло пика 4 ноября 2021 года — тогда оно оценивалось в 340 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что стоимость акций Tesla, рекордно упала из-за непрекращающихся проблем с коронавирусом в Китае и глобального кризиса. Ценные бумаги производителя электромобилей Tesla подешевели до 109,1 доллара, что на 73 процента меньше по сравнению с максимальным значением ноября прошлого года.

В середине декабря Маск потерял статус богатейшего человека мира по версии Forbes. По данным рейтинга Real Time Billionaires, бизнесмен занимает второе место, уступив главе LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton Бернару Арно и его семье.

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Марина Совина
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