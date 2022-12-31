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04:48, 31 декабря 2022Россия

К обеспечению обороны Москвы в праздники привлекут тысячи военных

Минобороны: около 20 тысяч военных привлекут к обеспечению ПВО-ПРО Москвы в праздники
СюжетМинобороны:

Фото: Сергей Ведяшкин / агентство «Москва»

Около 20 тысяч военнослужащих будут привлечены к обеспечению противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) Москвы в период новогодних праздников, заявили в Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, более 1800 военнослужащих 1-й армии ПВО и ПРО особого назначения Воздушно-космических сил (ВКС) России заступят на боевое дежурство в новогоднюю ночь. Они будут нести службу в подразделениях зенитных ракетных войск, на радиолокационных станциях подразделений РТВ, пунктах управления и командных пунктах соединений и воинских частей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в ведомства вопрос о защищенности Москвы и других крупных городов страны.

В мае 2021 года военный эксперт Юрий Лямин, оценивая защищенность Москвы от ядерных ударов, рассказал, что город окружен системами противоракетной обороны, а метро может служить убежищем. Однако он подчеркнул, что чем крупнее город, тем сложнее будет уже после удара обеспечивать хоть какое-то снабжение выживших из-за разрушений.

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Марина Совина
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