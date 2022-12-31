В России изменились условия льготной ипотеки

Ставка по продленной программе льготной ипотеки выросла до 8 процентов

В России меняются условия программы льготной ипотеки, продлеваемой до 1 июля 2024 года, следует из сообщения правительства.

Исходно программа действовала до конца 2022 года со ставкой в 7 процентов годовых. После ее продления ставка растет до 8 процентов с 1 января, уточняли в Минфине при внесении проекта постановления в правительство.

На этих условиях можно взять кредит на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей максимальная сумма составляет 12 миллионов рублей, для прочих регионов она вдвое ниже. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15 процентов.

Кроме того, расширяются и условия программы «Семейная ипотека». Теперь она доступна для тех семей, где есть два ребенка в возрасте до 18 лет. Сроки их рождения значения не имеют, раньше необходимо было, чтобы хотя бы один из детей родился после 1 января 2018 года. Ставка по семейной ипотеке не меняется, сохраняясь на уровне 6 процентов годовых.

О плане продлить программу льготной ипотеки в середине декабря заявил российский президент Владимир Путин. Он уточнил, что в стране в дальнейшем приступят к сворачиванию программы, но будут делать это плавно.