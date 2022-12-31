Российские войска уничтожили в ДНР пять украинских РЛС производства США

Минобороны сообщило об уничтожении пяти украинских РЛС производства США в ДНР

Российские войска уничтожили в Донецкой народной республике (ДНР) пять украинских радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50. Об этом в субботу, 31 декабря, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным оборонного ведомства, Вооруженные силы (ВС) России уничтожили станции в районах населенных пунктов Часов Яр, Артемовск, Авдеевка и Веселое.

30 декабря Минобороны доложило об уничтожении в Сумской области РЛС украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

Ранее в сети появились кадры того, как российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил украинскую РЛС. Цель была ликвидирована на херсонском направлении.