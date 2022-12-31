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14:35, 31 декабря 2022Спорт

Российский боец из команды Нурмагомедова выиграл поединок на турнире в Японии

Российский боец Рабаданов одержал победу над японцем Такедой на турнире Bellator vs Rizin

Фото: Hans Gutknecht / MediaNews Group / Getty Images

Российский боец смешанного стиля (ММА) Гаджи Рабаданов одержал победу над японцем Коджи Такедой на совместном турнире Bellator vs Rizin. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой, проходивший в легком весе на турнире в Японии, завершился победой бойца из команды Хабиба Нурмагомедова единогласным решением судей. Бывший чемпион UFC находился в углу Рабаданова в качестве секунданта.

29-летний Рабаданов одержал 19-ю победу при четырех поражениях и одной ничьей. Такеда потерпел четвертое поражение в профессиональной карьере, в активе японца 15 побед.

Рабаданов — близкий друг и спарринг-партнер Хабиба Нурмагомедова. Спортсмен тренировался под руководством отца Хабиба, Абдулманапа Нурмагомедова, умершего от последствий перенесенной коронавирусной инфекции летом 2020 года.

Андрей Стрельцов
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