Российский боец из команды Нурмагомедова выиграл поединок на турнире в Японии
Российский боец смешанного стиля (ММА) Гаджи Рабаданов одержал победу над японцем Коджи Такедой на совместном турнире Bellator vs Rizin. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Бой, проходивший в легком весе на турнире в Японии, завершился победой бойца из команды Хабиба Нурмагомедова единогласным решением судей. Бывший чемпион UFC находился в углу Рабаданова в качестве секунданта.
29-летний Рабаданов одержал 19-ю победу при четырех поражениях и одной ничьей. Такеда потерпел четвертое поражение в профессиональной карьере, в активе японца 15 побед.
Рабаданов — близкий друг и спарринг-партнер Хабиба Нурмагомедова. Спортсмен тренировался под руководством отца Хабиба, Абдулманапа Нурмагомедова, умершего от последствий перенесенной коронавирусной инфекции летом 2020 года.