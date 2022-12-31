Российский боец из команды Нурмагомедова выиграл поединок на турнире в Японии

Российский боец Рабаданов одержал победу над японцем Такедой на турнире Bellator vs Rizin

Российский боец смешанного стиля (ММА) Гаджи Рабаданов одержал победу над японцем Коджи Такедой на совместном турнире Bellator vs Rizin. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой, проходивший в легком весе на турнире в Японии, завершился победой бойца из команды Хабиба Нурмагомедова единогласным решением судей. Бывший чемпион UFC находился в углу Рабаданова в качестве секунданта.

29-летний Рабаданов одержал 19-ю победу при четырех поражениях и одной ничьей. Такеда потерпел четвертое поражение в профессиональной карьере, в активе японца 15 побед.

Рабаданов — близкий друг и спарринг-партнер Хабиба Нурмагомедова. Спортсмен тренировался под руководством отца Хабиба, Абдулманапа Нурмагомедова, умершего от последствий перенесенной коронавирусной инфекции летом 2020 года.