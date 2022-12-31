Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:17, 31 декабря 2022Мир

КНДР запустила баллистическую ракету

Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщает Yonhap.

26 декабря северокорейские беспилотники пересекли границу между Северной и Южной Кореей, в ответ Сеул поднял в воздух авиацию. По запросу военных были приостановлены вылеты из южнокорейских аэропортов Инчхон и Кимпхо. В ходе перехвата дронов разбился штурмовик KA-1, Сеул возложил ответственность за эту катастрофу на Пхеньян.

23 декабря КНДР также совершила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Находящиеся в районе суда призвали не приближаться к обломкам боеприпасов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Италии назвали точку невозврата в отношениях России и Запада
Оппозиция Венесуэлы решила ликвидировать временное правительство
КНДР запустила баллистическую ракету
В США назвали пять сценариев начала третьей мировой войны
Военный эксперт назвал цель новой тактики России на Украине
Россиянам рассказали о способах перенести новогоднее застолье
Малышева и Гандельман раскрыли пользу одного из главных новогодних салатов
Сербия оценила сроки завершения конфликта на Украине
Турция согласилась вывести свои войска с севера Сирии
Россиян предупредили о штрафах в новогоднюю ночь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.