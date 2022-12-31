Премьер Украины заявил о стабильной работе энергосистемы страны

Премьер Шмыгаль: энергосистема Украины остается стабильной, несмотря на атаки

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что энергосистема страны остается стабильной, несмотря на российские удары по гражданской инфраструктуре в разных регионах. Его слова приводит РИА Новости.

«Все службы работают над ликвидацией последствий атак», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее 31 декабря сирены воздушной тревоги заработали во всех регионах Украины, в ряде областей начались экстренные отключения электроэнергии в ожидании воздушного удара.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе произошли взрывы.

