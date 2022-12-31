Путин заявил о сражении России за истинную независимость

Президент Путин заявил о сражении России сегодня за независимое и безопасное будущее

2022 год был годом поворотных и судьбоносных событий, они стали тем рубежом, который закладывает основу общего будущего и истинной независимости России, за которую «мы сегодня и сражаемся», заявил президент России Владимир Путин в новогоднем телеобращении. Цитаты из него приводит ТАСС.

«Мы всегда знали, а сегодня вновь убеждаемся, что суверенное, независимое, безопасное будущее России зависит только от нас. От нашей силы и воли», — сказал Путин.

