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15:20, 31 декабря 2022Россия

Путин заявил о сражении России за истинную независимость

Президент Путин заявил о сражении России сегодня за независимое и безопасное будущее

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

2022 год был годом поворотных и судьбоносных событий, они стали тем рубежом, который закладывает основу общего будущего и истинной независимости России, за которую «мы сегодня и сражаемся», заявил президент России Владимир Путин в новогоднем телеобращении. Цитаты из него приводит ТАСС.

«Мы всегда знали, а сегодня вновь убеждаемся, что суверенное, независимое, безопасное будущее России зависит только от нас. От нашей силы и воли», — сказал Путин.

Антон Похиляк
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