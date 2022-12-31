Россиянин погиб из-за взрыва самогонного аппарата в многоэтажном доме

В Красноярском крае один человек погиб из-за взрыва самогонного аппарата в квартире

В Железногорске Красноярского края один человек погиб из-за взрыва в многоэтажном доме на улице 60 лет ВЛКСМ. Момент происшествия попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Kras Mash.

На кадрах видно, как взрывная волна выбивает окна квартиры на одном из верхних этажей здания. По предварительной информации, взорвался самогонный аппарат. В результате хозяину квартиры оторвало обе руки, он скончался от потери крови в машине скорой помощи.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сейчас на месте работают оперативники, который устанавливают все обстоятельства происшествия и его причины.

Это уже не первый случай в декабре, когда самогонный аппарат становится причиной взрыва. Так, в результате ЧП в Рязани произошло частичное обрушение перекрытий в двухэтажном многоквартирном доме. Двое жителей оказались под завалами. Спасателям удалось освободить их.

Кроме того, 7 декабря самогонный аппарат взорвался в квартире в Казани. В результате оказались выбиты стекла, пожара не последовало. Никто не пострадал.