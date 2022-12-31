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22:30, 31 декабря 2022Россия

В России официально приняли Национальную стратегию действий в интересах женщин

Мишустин утвердил Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023-2030 годы
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Russian State Duma / Globallookpress.com

Российское правительство утвердило Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023-2030 годы, распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

В Кабмине уточнили, что 55 процентов граждан РФ, имеющих высшее образование, — это представительницы прекрасного пола. Доля женского предпринимательства в социальной сфере достигает 90 процентов. При этом их доля среди самозанятых — 40 процентов. В правительстве указали на то, что «несмотря на определенные улучшения с 2016 года, дисбаланс в представленности женщин и мужчин на уровне принятия решений по-прежнему сохраняется».

Документ утверждает основные направления государственной политики в интересах женщин на среднесрочный период. Так, в России намерены консолидировать усилия «граждан РФ, организаций и органов власти различных уровней по обеспечению принципа равных прав и свобод мужчин и женщин». Речь также идет о создании равных возможностей для их реализации.

Правительство будет принимать меры по укреплению позиций женщин в общественно-политической жизни России, вовлекать их в различные сферы, а также добиваться сохранения здоровья этой части населения.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что россиянок, которые добровольно хотят принять участие в спецоперации на Украине, следует отправлять работать в госпитали или волонтерами.

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Марина Совина
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